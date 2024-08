Alchimisti e industria | come nasce la passata di pomodoro

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 29 agosto 2024) E pensare che c’è stato un tempo in cui noi italiani avevamo paura del. Etichettatonon commestibile, l’ortaggio che più di tutti rappresenta la cucina tricolore non è stato consumato per moltissimi anni: oggi, invece, non ne possiamo fare a meno, tanto che lo conserviamo anche per l’inverno, sotto forma di. Ladiin Italia È questo il periodo giusto per cominciare a imbottigliare. Nei paesi del Sud Italia è una tradizione molto sentita (in Sicilia, per esempio, c’è lo strattu, una specie di concentrato ottenuto facendo essiccare i pomodori al sole per ore su tavole di legno), ed è un rituale immancabile per le famiglie riunirsi in campagna per preparare le conserve. Così da godere del sapore dell’estate anche nei mesi freddi.