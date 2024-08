A Terracina appuntamento col medioevo; torna il Palio delle Contrade

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un Weekend di Storia e Tradizione Medievale Da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre, il Centro Storico Alto disi trasformerà in un suggestivo scenario medievale per la VI edizione del. Questo evento, divenuto ormai una tradizione, riporterà in vita l’atmosfera delcon rievocazioni storiche, cortei e spettacoli in costume. Un Evento di Valorizzazione Culturale Organizzato dal Centro Sociale Anziani APS “Centro Storico Alto”, ilmira a recuperare e valorizzare le tradizioni socio-culturali di