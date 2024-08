Roma | Le mafie non ci spaventano le veniamo a cercare noi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 28 agosto 2024), 28 agosto 2024 – Nel corso della sua visita a Tiziana Ronzio, presso la sede dell’associazione Torpiubella, l’assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative Tobia Zevi ha portato la solidarietà diCapitale, del Sindaco Roberto Gualtieri e di tutta la città all’attivista oggetto di recenti minacce e intimidazioni: “Le case popolari sono un luogo, un business e un obiettivo per le organizzazioni criminali. A scapito della maggioranza di persone perbene.Capitale sta intervenendo in modo massiccio nei vari quartieri della città, innanzitutto con un piano di ristrutturazioni e manutenzioni che non ha precedenti negli ultimi decenni. A Tor Bella Monaca, in particolare, stiamo rigenerando il famoso “Ferro di Cavallo” (R5) grazie ai fondi europei del PNRR e alla collaborazione tra i vari soggetti coinvolti” ha dichiarato l’assessore Tobia Zevi.