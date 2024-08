Osimhen per andare in Arabia vuole almeno 30 milioni l’anno più sostanziosi bonus

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 28 agosto 2024)perin30più. Così scrive su X Ben Jacobs giornalista inglese esperto di calciomercato: Fonti saudite affermano che Victorvorrebbe30di euro a stagione per prendere in considerazione l’Al-Ahli, conche farebbero aumentare ulteriormente l’ingaggio. Il calciatore si aspetterebbe anche una clausola rescissoria, il Napoli vorrebbe venderlo a oltre 100. In passato – prosegue – l’Al-Ahli ha concesso ai giocatori solo 48 ore per decidere. Ma finora aè stato concesso di prendersi il suo tempo per negoziare. Il Chelsea non può/nonrispettare i termini dell’Al Ahli, ma sta ancora cercando di ottenere il consenso dei giocatori. La sensazione è che le trattative con il Napoli saranno più fluide rispetto a quelle col calciatore.