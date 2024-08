Omicidio Sharon il finto Johnny Depp è un mitomane Denunciato per favoreggiamento | Mi sono inventato tutto per avere visibilità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Era solo in cerca diFabio Delmiglio, il cinquantenne di Brembate di Sopra conosciuto come “” che ha contattato i carabinieri dicendo diinformazioni importanti per le indagini sull’diVerzeni, la donna la giovane donna uccisa a coltellate per strada nella notte tra il 29 e il 30 luglio mentre camminava non lontano da casa sua, nel comune di Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Delmiglio, attore professionista, aveva preso contatto coi carabinieri della stazione di Ponte San Pietro il 24 agosto. Sentito dai militari del Nucleo investigativo di Bergamo, ha raccontato di essere stato avvicinato dapochi giorni prima dell’mentre si trovata al bar Vanilla, dove lei lavorava come cameriera.