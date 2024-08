Mostra Venezia Beetlejuice Beetlejuicei nuovi fantasmi di Tim Burton

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 28 agosto 2024)(ITALPRESS) – Sono passati trentasei anni, tutta una vita di spettri e creature gotiche alle spalle, ed eccolo qui Timche torna alle origini del suo cinema: riecco, quell’incontenibile, sfacciato, sboccato “spiritello porcello” (come venne ribattezzato in Italia) che nel 1988 praticamente diede l’avvio al suo mondo immaginario. E riecco tutta la capacità visionaria e immaginifica di Tim, chiamata a raccolta in “”, suo ventesimo lungometraggio, che fa il suo esordio mondiale oggi in apertura dell’81del Cinema die praticamente riattiva tutta l’energia dark di un artista che ha saputo mediare come pochi i temi più lugubri della vita in uno scenario fantastico limpido e sentimentale.