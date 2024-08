Look animalier | lo stile wild domina i trend autunnali

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Life&People.it “Un uomo è libero nel momento in cui desidera esserlo”, recitava l’illuminato Voltaire. Nulla di razionale, dunque, nel trattare l’essenza della libertà. Bensì un desiderio viscerale, espressione ultima di un’inalienabile tendenza dell’anima che guida l’uomo all’esplorazione di quella complessa complessità, che è la libertà. Un impulso selvaggio di mostrarsi, per rivendicare quell’eccentrico bisogno di esistere, agli occhi di sé e degli altri. Come insegna la storia della moda, c’è sempre qualcosa di selvaggio nell’affermare la legittimità del proprioal di là di omologanti dettami, al di qua di qualsiasi coerenza estetica, spinti dal richiamo alla scoperta dell’affascinante esotico, per antonomasia selvaggio e libero.