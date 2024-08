Guess who’s back? Jennyfer cambia logo e lancia una nuova collezione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Un cambio nome e un nuovoper il brand di abbigliamento low cost francese, che è stato il simbolo e l’adolescenza di tantissime ragazze. Dopo aver allungato il suo nome (“per creare dinamicità”, avevano spiegato),toglie il “Don’t call me” e torna al suo nome originale. E non è l’unicomento: presenta anche un nuovo, più moderno e aggiornato. La scelta di marketing è importante per quanto riguarda il posizionamento del brand, che cerca anche di ampliare la fascia d’età, volendo passare non più dai 10 ai 15, ma dai 10 ai 25. L’azienda, il cui fatturato sfiora i 215 milioni di euro, ha attraversato difficoltà finanziarie negli ultimi anni, ma ha affermato di aver già dimezzato le perdite nel 2023. Lo scorso autunno è stato realizzato un piano sociale che ha interessato 75 posti di lavoro nella sede centrale e nella logistica.