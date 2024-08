Paralimpiadi Parigi 2024 | il nuoto sarà ancora il forziere dell’Italia? Tantissime le punte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Dal 29 agosto al 7 settembre la Défense Arena diteatro delle gare didelle. Nella piscina in corsia francese, la Nazionale italiana è attesa per provare a replicare le strepitose imprese dei Giochi di Tokyo. In Giappone, tre anni fa, la selezione del Bel Paese ottenne ben 39 medaglie, di cui 11 ori, 16 argenti e 12 bronzi. Numeri che non si erano mai verificati prima. Le ambizioni sono anche di fare meglio se possibile, sulla spinta di atleti ambiziosi e qualificati. Un indicatore chiaro a livello mondiale c’è stato nei Mondiali di Manchester dell’anno scorso, quando la formazione guidata dal Direttore Tecnico, Riccardo Vernole, ha totalizzato la bellezza di 52 medaglie, sbaragliando la concorrenza grazie a un bottino così distribuito: 26 ori, 15 argenti e 11 bronzi.