Paralimpiadi 2024 Valori | A Parigi per divertirci e stupire E la nostra crescita non è finita

(Di martedì 27 agosto 2024) Come già accaduto a Tokyo 2020, anche alledila delegazione azzurra più numerosa (28 atleti) sarà quella del nuoto. A Tokyo furono 39 (11 ori, 16 argenti, 12 bronzi) le medaglie ottenute dagli italiani in vasca, un risultato di prestigio che ha preceduto altri traguardi di rilievo a livello internazionale. A Manchester un anno fa l’Italia ha vinto per la terza volta consecutiva il medagliere dei Campionati Mondiali di nuoto paralimpico. E con 63 medaglie complessive la nazionale azzurra ha trionfato anche ai recenti Europei di Madeira, in Portogallo. Il direttore tecnico Riccardo Vernole l’ha dela “nazionale più forte di sempre”. E dello stesso avviso è anche Roberto, Presidente della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico e Vicepresidente vicario del Comitato Italiano Paralimpico, intervenuto ai microfoni di Sportface.