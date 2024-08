Omicidio Verzeni | Ruocco torna al lavoro È caccia al ciclista

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 27 agosto 2024) AGI - L'attenzione dell'indagine si sposta da Sergio, che dopo le continue convocazioni in caserma ha ripreso a lavorare, all'uomo in bicicletta ripreso da una telecamera mentre percorreva in contromano via Castegnate, a Terno d'Isola, vicino a dove è stata accoltellata a morte Sharonpoco prima dell'una di notte tra il 29 e il 30 luglio. Gli inquirenti guidati dal pm Emanuele Marchisio sanno chi è ma non l'hanno ancora rintracciato. "Abbiamo un'idea, stiamo lavorando". Il passo sembra essere importante e potenzialmente anche decisivo perché potrebbe rivelarsi un testimone chiave o risultare direttamente coinvolto nell'accoltellamento della donna. Ma non è escluso nemmeno che possa dire di non avere visto nulla, come ha fatto l'anziano alla finestra della casa sotto alla sfreccia, poi indagato per falsa testimonianza.