Liguria la procura indaga sullo staff di Toti | nel mirino la segretaria e l’ex portavoce

(Di martedì 27 agosto 2024) Perché lapersonale di Giovanni– nonché tesoriera del ComitatoPresidente – aveva 5mila euro in contanti, nascosti in una scatola a casa sua? È la domanda alla quale stanno cercando di dare una risposta gli inquirenti chenoscandalo. Il giorno del blitz che portòai domiciliari, i militari della GdF trovarono infatti quasi 5 mila euro in contanti a casa di Marcella Mirafiori. Su quei soldi lasta procedendo con accertamenti bancari per capirne la provenienza. Nel verbale di perquisizione (tra gli atti depositati in vista del processo immediato a carico di, l’imprenditore Aldo Spinelli epresidente dell’Autorità portuale Paolo Emilio Signorini che inizierà il prossimo 5 novembre) si legge che i soldi sono stati trovati in una scatola “in pezzi da 20 e 50 euro pari a 4.840 euro”.