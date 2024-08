La cittadella sanitaria pronta per ottobre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Procedono i lavori alladi Tolentino, in via Cristoforo Colombo, dove un tempo si trovava l’area container. In quegli spazi andranno reparti e servizi, per consentire la demolizione e la ricostruzione dell’ospedale San Salvatore. Le strutture sono state posizionate e ora devono essere installati gli infissi. "La consegna dell’opera, una volta effettuati i traslochi, dovrebbe avvenire tra fine settembre e inizio, salvo imprevisti" spiega la dottoressa Giovanna Faccenda, direttrice del settore Territorio. "Il trasloco di una strutturaè un momento molto delicato e impattante – dice il sindaco Mauro Sclavi –, soprattutto perché rappresenta l’inizio di interventi importanti per la città.