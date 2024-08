È morto Pietro Alagna imprenditore vitivinicolo siciliano con il gusto del bello

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 27 agosto 2024) Si è spento a 96 anni, presidente onorario di Cantine Pellegrino di Marsala, fondata nel 1880. Ha dedicato la sua vita alla promozione e allo sviluppo della viticoltura siciliana, contribuendo in maniera importante a raccordare la storia enologica di Marsala con la moderna vitivinicola odierna, legata alla valorizzazione delle varietà autoctone dell'isola. La passione per ilAppassionato di storia, arte e cultura, si vide affidare dagli eredi Whitaker l'archivio Ingham-Withaker, patrimonio di notevole interesse storico oggi custodito all'interno di Cantine Pellegrino a Marsala. Da mecenate ha inoltre contribuito al recupero della Nave Punica scoperta dall'archeologa Honor Forst, per il quale ricevette un'onorificenza dalla Regina Elisabetta II d'Inghilterra.