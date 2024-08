Atalanta c’è l’accordo con la Juventus | Koopmeiners sarà bianconero a 60 milioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Bergamo, 27 agosto 2024 – L’affare da 60è servito, nelle ultime ore l’, dopo aver ricevuto una nuova offerta rialzata dalla, ha trovato un’intesa economica per la cessione di Teunai bianconeri per una cifra intorno ai 54cui vanno aggiunti altri 6 di ulteriori bonus. In tutto 60complessivi, come chiesto dalla Dea. Il centrocampista classe 1998 è atteso già domani a Torino per le visite mediche. Si sta così per concludere il lungo braccio di ferro estivo, iniziato il 5 agosto, con l’ammutinamento del 26enne trequartista olandese che a suon di certificati medici si era di fatto auto sospeso dagli allenamenti per tre settimane consecutive.