Alessandro Del Piero nuovo testimonial di Sky WiFi leader per stabilità e velocità

(Di martedì 27 agosto 2024) Quando una connessione funziona, ci si dimentica persino di averla. Ed è proprio quello che succede ai vicini di casa diDel- protagonista della nuova campagna di comunicazione di Sky. Quando il campione, stufo dei problemi di connettività, chiede infatti ai suoi condomini - che navigano senza problemi grazie all’ultrabroadband di Sky – un consiglio sulla rete, nessuno ne ricorda il nome.Ilspot punta come sempre sulla qualità di Sky, che garantiscee affidabilità ed è ottimizzato per lo streaming e il gaming on line. Per raccontare le caratteristiche dell’ultrabroadband di Sky, la creatività gioca sul paradosso: la connessione di casa è qualcosa a cui si pensa solo quando non funziona, ma quando tutto va alla grande allora non ci pensi più - come recita il claim dello spot.