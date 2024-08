Acqua nella benzina distributore sotto accusa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Firenze, 27 agosto 2024 – La macchina che singhiozza, strattona, non regge il minimo, si spegne. E in qualche caso non si riaccende. Sintomi comuni a molti automobilisti della zona di Gavinana, da Ferragosto in qua: in comune, tutti questi proprietari, hanno la circostanza di aver fatto rifornimento al“Shell“ di viale Europa. L’ipotesi è che sia finita. I casi sono tanti, molti concentrati nell’ultimo fine settimana: le prime “denunce“ sono comparse nel gruppo Facebook “Sei di Gavinana se“ e da lì è partita anche una chat su Whatsapp di presunti danneggiati. L’avvocato Antonio Olmi sta raccogliendo il materiale necessario ad avviare una sorta di class action nei confronti del