Su Fonseca e la panchina del Milan incombe già l’ombra di Allegri Tuttosport

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sue ladelgiàdiscrive cheè già in una situazione critica. Un punto contro Torino e Parma e sabato va a Roma contro la Lazio. In caso di risultato negativo, le critiche e il malumore aumenteranno e si comincerà a parlare di esonero anche se apparentemente il tecnico portoghese è blindato dalla società che lo ha fortemente voluto, soprattutto Ibrahimovic che a oggi è l’uomo che prende le decisioni nel. Scrive: Se alleni il, se sei all’inizio della tua avventura e l’ambiente è tendenzialmente già contro fin dal momento della scelta del club di assumerti e inizi il campionato con un punto (acciuffato al 95’) in due partite contro una squadra da metà classifica e una neo promossa, è difficile pensare che la tuanon inizi già a traballare.