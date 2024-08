Slot non si lascia trasportare dall’impressionante inizio del Liverpool

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 26 agosto 2024) 2024-08-25 20:57:28 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Arneritiene che ilabbia ancora “molto da dimostrare” nonostante abbia iniziato la sua stagione in Premier League con vittorie consecutive per 2-0. Il Brentford è stato sconfitto ad Anfield questo pomeriggio grazie ai gol di Luis Diaz e Mohamed Salah, mentre ilha bissato la vittoria con margine ottenuta ad Ipswich nel weekend di apertura. È stata una prestazione autorevole contro il Brentford, masi è subito affrettato a sottolineare che ci saranno prove più impegnative in arrivo. Iniziamo ad Anfield con una vittoria foto.twitter.com/Cof3S5XCOT —FC (@LFC) 25 agosto 2024 Ha detto a Match of the Day: “I tifosi hanno amato vedere la squadra giocare molto bene, ma hanno anche amato vedere la squadra lavorare duramente.