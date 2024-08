Pioggia in arrivo ma il caldo non dà tregua | le regioni più colpite

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Già dalle prossime ore si noterà un'atmosfera diversa, la nuvolosità sarà più presente al Centro-Nord anche con precipitazioni che a tratti su Piemonte e Lombardia (possibile anche Veneto) potranno risultare temporalesche anche in pianura, specie al mattino. Il resto delleitaliane vedrà comunque un tempo più asciutto con le temperature che, nella zone interne della Sicilia, potranno sfiorare i 40°C e diffusamente i 35-37°C su molte zone del Centro-Sud. Il tempo cambierà un po' martedì e mercoledì, sottolinea ilMeteo.it, in queste due giornate si faranno sentire gli effetti di una goccia fredda in quota. Una goccia fredda non è altro che una zona dell'atmosfera più fredda delle zone circostanti. Questa goccia si è staccata dalla depressione attiva tra l'Islanda e le Isole Britanniche.