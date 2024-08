Le partite su Sky Now e Amaranto Channel

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Per il secondo anno consecutivo tutte ledel campionato di serie C - playoff, playout e Supercoppa - saranno trasmesse da Sky e saranno disponibili sulla piattaforma streaming Now Tv per tutti coloro che hanno sottoscritto o sottoscriveranno l’abbonamento al pacchetto sport. Disponibili anche alcunedi Coppa Italia, dove il Cavallino è approdato agli ottavi di finale. Ma ledella squadra di Troise saranno disponibili anche su, canale 97 del digitale terrestre. La tv di proprietà della famiglia Manzo infatti ha acquistato il pacchetto relativo alla differita degli incontri, alla diretta di quattroin trasferta e alla diretta delle interviste a fine partita.