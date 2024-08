La Guardia Costiera soccorre 11 persone alla deriva su un gommone tra le isole pontine

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 26 agosto 2024) Intervento delladi Gaeta Nella Notte Un’escursione nell’arcipelago ponziano ha rischiato di trasformarsi in tragedia per un gruppo di turisti campani, tra cui cinque bambini e una donna incinta. Fortunatamente, tutti sono stati tratti in salvo dagli uomini della Capitaneria di Porto di Gaeta la scorsa notte. Motori in Avaria e Mare Mosso L’incidente è avvenuto a circa quindici miglia dcosta, mentre il gruppo stava tornando dall’isola di Ponza a bordo di undi dieci metri. Improvvisamente, i motori dell’imbarcazione, da 600 cavalli, si sono spenti, rendendo impossibile il riavvio. Da quel momento, i turisti sono rimasti in balia di un mare molto mosso, con onde alimentate dai forti venti di maestrale che avevano soffiato durante tutto il giorno.