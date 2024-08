Kvaratskhelia il Napoli riavvia i contatti per il rinnovo | proposti cinque anni a 7 milioni l’anno Schira

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 26 agosto 2024), ilper ila 7. Lo scrive Nicolòsu X. Presto club e agente del giocatore si siederanno a un tavolo per discutere del rinnnovo di Kvara. Ilproporrà un quinquennale a sette. Presto nuovo giro di colloqui conper ilScrivesu X: “Si prevede un nuovo round di colloqui nei prossimi giorni trae l’agente di Khvicha(Mamuka Jugeli) per cercare di raggiungere un accordo per l’estensione del contratto fino al 2029 con opzione per il 2030. Pronto un nuovo stipendio di €7/anno (bonus inclusi)“. Expected a new round talks in the next days between #and Khvicha #’s agent (Mamuka Jugeli) to try to reach an agreement for the contract extension until 2029 with the option for 2030.