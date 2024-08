Gyasi e Colombo spezzano la maledizione dell’Olimpico E l’Empoli sogna con D’Aversa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Empoli, 26 agosto 2024 – Due giornate sono poche perre. O anche solo per pensare che la strada sarà tutta in discesa. Un anno fa, ad ottobre,era praticamente già retrocesso, oggi gioca ancora in Serie A dopo un campionato vissuto col fiato sospeso fino all’ultima giornata. L’allenatore del, Roberto, ha fatto il punto prima dell’incontro di stasera all’Olimpico con la Roma L’idea sarebbe quella di replicare le stagioni con Zanetti e Andreazzoli, salvezza tranquilla e pochi patemi, la verità è che i tifosi, per adesso, si godono la prima vera impresa della stagione senza guardare troppo al domani. Eh già, perché il blitz in casa della Roma con i gol diè anche la prima vittoria della storia delall’Olimpico. Un’impresa bella e meritata, voluta e costruita, anche a dispetto di un po’ di sofferenza nel finale.