Giornata mondiale del cane | ecco cinque curiosità sui nostri amici a quattro zampe

(Di lunedì 26 agosto 2024) Si sa, ilè l’animale più fedele del mondo. E oggi è anche ladel: una ricorrenza che si festeggia il 26 agosto. Istituita nel 2004, nasce per riconoscere l’importanza dei cani nella quotidianità dell’uomo e per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del rispetto degli animali. A volerla, Colleen Paige. Che ha scelto questo giorno per ricordare quando, all’età di 10 anni, adottò il suo primo. Grazie al suo primo cucciolo, ha compreso e fatto comprendere l’importanza del legame tra uomo e questo straordinario animale. Inoltre, voleva portare a una riflessione su come migliorare la loro qualità della vita, soprattutto organizzando raccolte fondi per le organizzazioni ed associazioni che si occupano di randagi, abbandonati e maltrattati. Per questo, ha sempre sottolineato l’importanza di adottare da canili e rifugi.