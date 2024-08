Giornata mondiale del cane | chi sono i vip con amici a quattro zampe

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Roma, 24 agosto 2024 – Il 26 agosto si celebra ladel, istituita nel 2004 da Colleen Paige, attivista statunitense per i diritti degli animali, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’adozione dai canili. Secondo i dati Eurispes del 2023, si stima che in Italia circa il 42% della popolazione possieda une che 4 padroni su 10 li abbiano salvati dalla strada. Emoltissimi i vip italiani ad avere un fidato amico a: a partire da Michelle Hunziker con Lilly e Leone, Simona Ventura con Hugo e Antonella Clerici con Simba ed Argo. Ma anche Alessia Marcuzzi con Brownie, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser con Ercole ed Aspirina (Chechu ha definito i suoi cuccioli i suoi “miglioridi sempre”), Filippa Largerback con Whisky e Federica Pellegrini con Vanessa, Cesare, Rocky e Bianca.