Ferrarese e la ‘giungla‘ del mercato Sono soddisfatto del lavoro fatto

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tra le tante novità di questa Lucchese c’è anche il nuovo direttore sportivo Claudio. Che difficoltà ha trovato nel fare in prima persona il calcioin Lega Pro? "Le difficoltà ciperché c’è tanta concorrenza e non sempre si riescono a chiudere le trattative come vorremmo. Dobbiamo fare i conti con la nostra possibilità di spendere e cercare sempre di lavorare in autonomia". Qual è il colpo dipiù interessante che è riuscito a portare a termine al momento in questa fase? "Sicuramente il più faticoso è stato Costantino. E’ stata una grande soddisfazione riuscire a portarlo in rossonero, anche se la trattativa si era fatta molto complessa e c’è stato il rischio che saltasse, ma alla fine è arrivato a Lucca un giocatore di questa importante caratura. Tutti i giocatori chearrivati ed anche quelli cherimastitutti importanti".