F1 Williams stanca di Logan Sargeant | due opzioni sul tavolo per concludere il 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) La goccia che ha fatto traboccare il vaso. Instanno facendo le loro valutazioni sul pilota americano. Le prestazioni dello statunitense continuano a non essere così convincenti e il brutto incidente nel corso del week end di Zandvoort (Paesi Bassi) potrebbe aver scritto la parola fine, in maniera anticipata, all’avventura diin F1. Il crash, causato da un errore di guida del pilota, è costato caro in termini economici a Grove, per i danni riportati dalla monoposto britannica. Non essendo una novità , il Team Principal James Vowles avrebbe perso la pazienza nei confronti dell’americano. Per questo, secondo quanto riportato dalla testata Planet F1,avrebbe ufficialmente chiesto a Red Bull di cederle in prestito Liam Lawson per chiudere quest’annata.