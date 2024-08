Uomini e Donne Gemma c' è ma non da sola | anticipazioni registrazione

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 25 agosto 2024) C'è grande attesa per l'inizio della nuova stagione di UeD, al via lunedì 9 settembre 2024. La popolare trasmissione, che da anni tiene incollati milioni di telespettatori, è pronta a tornare con nuove storie, sorprese e, naturalmente, con alcuni dei suoi volti più rappresentativi. Tra questi, spiccanoGalgani e Ida Platano, protagoniste indiscusse del Trono Over e del Trono Classico. Secondo lerilasciate da Lorenzo Pugnaloni, la nuova edizione divedrà ancora una voltaGalgani al centro della scena. La dama torinese, che da anni anima il Trono Over con le sue vicende sentimentali, sarà una delle principali protagoniste delle prime puntate. Durante ladella prima puntata, Maria De Filippi dovrebbe dedicare ampio spazio a, in particolare alla sua frequentazione estiva con Pietro.