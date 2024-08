Terapia negata ad Andrea l’appello dei genitori | Ha una malattia rara salvate nostro figlio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024)e Carola: un ragazzo e una ragazza uniti dallama divisi dalla sanità. I due giovani scoprono di essere affetti dalla rarissimadi Lafora, un’epilessia mioclonica progressiva, di origine genetica, che esordisce nell’infanzia con atassia, crisi epilettiche e declino cognitivo. Unache stava ‘spegnendo’ Carola, ma che nel 2022, a 17 anni, è riuscita a far rallentare grazie a un tentativo di, concesso dalla Regione Lazio. “Sono trascorsi due anni e Carola non ha saltato un’infusione, le sue condizioni ad oggi sono buone e io continuo a combattere”, racconta Simona, la sua mamma. Una possibilità che ad, ventenne che vive in Lombardia, viene invece preclusa. La diagnosi di Lafora l’ha avuta nel 2020, aveva 16 anni.