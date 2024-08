L’arte urbana incontra i LEGO

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di domenica 25 agosto 2024) La street art non ha confini, ed è pronta a sorprenderci con le sue infinite forme di espressione. Uno degli artisti che sta ridefinendo i limiti delè il francese Le Cyklop, il cui lavoro si è guadagnato l’ammirazione di appassionati di tutto il mondo. View this post on Instagram A post shared by Le CyKlop (@lecyklop) Trasformare il quotidiano in qualcosa di straordinario Dal 2014, Le Cyklop ha preso d’assalto le strade della Francia, decorandole conarrabbiati di un brillante colore giallo. Questo creativo ha visitato diverse città, come Pantin, Colombes e Montreuil, trasformando i dissuasori in sculture urbane giocose e antropomorfe. Queste opere prendono in prestito il linguaggio artistico del celebre marchio di mattoncini, dando vita a qualcosa di completamente nuovo e divertente per grandi e piccini.