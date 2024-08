Incidente in auto a San Prospero | un morto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Modena, 25 agosto 2024 –ina San, in provincia di Modena. Nell’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è morta una persona. Sulla strada 9 “via Emilia”, nel tratto in cui si è verificato l’, era stato attivato un senso unico alternato per consentire i rilievi, volti ad accertare la dinamica dell’, da parte delle forze dell’ordine e in normali condizioni di sicurezza del tratto da parte degli operatori. La circolazione è tornata regolare. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.