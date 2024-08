Il talento dimenticato Gemma Bellincioni soprano anticonformista che incantò il Mondo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024) "Quando debuttai al Teatro Nuovo di Napoli, avevo sedici anni e tre mesi bella età! Io, con un toupet da sbalordire, salvai la situazione". Inizia così, quasi per caso, sbarazzina,, la straordinaria carriera – da Monza ai migliori teatri del– difra i più noti a cavallo fra Otto e Novecento. Il 18 agosto ricorreva il 160esimo anniversario della sua nascita, a due passi dal Duomo di Monza. Matilda Cesira. Figlia di cantanti lirici, sulle scene all’età di sei anni. Una bambina prodigio, prima che la famiglia saggiamente decidesse di tenerla a freno assicurandole solidi studi in Collegio a Monza., come era soprannominata, mordeva il freno, però.