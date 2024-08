I migliori auricolari con o senza cavo per te che vuoi sentire la musica dappertutto

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 25 agosto 2024) Scegliere uno deidel momento significa fare comode telefonate e ascoltare benee podcast. Puoi scegliere tra icon il filo – oramai desueti e disponibili soltanto nella fascia bassa di mercato – o le cuffie wireless con connessione Bluetooth. I primi sono più indicati per chi vuole spendere il meno possibile e ha un telefono che consente il collegamento del jack audio da 3,5 mm – o comunque deve comprare un adattatore – altrimenti si può puntare sulla rivoluzione wireless che porta con sé diversi vantaggi come la possibilità di fare chiamate a mani libere, l’ascolto a distanza e la possibilità di integrare assistenti vocali intelligenti come Siri, Assistente Google o Alexa per cambiare canzone o accedere a nuove playlist.