Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 10 | 30

(Di sabato 24 agosto 2024)DEL 24 AGOSTOORE 10.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN AGGIORNAMENTO SULL’A1-NAPOLI, INCIDENTE RIMOSSO AL KM 601 TRA ANAGNI-COLLEFERRO VERSO. TRAFFICO SCORREVOLE. MENTRE SULLA CASSIA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI CURA DI VETRALLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. TRAFFICO PARTICOLARMENTE INTENSO NEL CENTRO ABITATO DI FORMIA, LE CODE STANNO INTERESSANDO DIVERSE STRADE CITTADINE, E SULLA FLACCA DOVE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI SPERLONGA. RICORDIAMO CHE FINO ALLE 16:00 È IN VIGORE IL DIVIETO DI CIRCONE PER I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE. A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCONE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3-BRACCIANO-VITERBO. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI.