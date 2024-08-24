Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 10:30 (Di sabato 24 agosto 2024) Viabilità DEL 24 AGOSTO 2024 ORE 10.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN AGGIORNAMENTO SULL’A1 Roma-NAPOLI, INCIDENTE RIMOSSO AL KM 601 TRA ANAGNI-COLLEFERRO VERSO Roma. TRAFFICO SCORREVOLE. MENTRE SULLA CASSIA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI CURA DI VETRALLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. TRAFFICO PARTICOLARMENTE INTENSO NEL CENTRO ABITATO DI FORMIA, LE CODE STANNO INTERESSANDO DIVERSE STRADE CITTADINE, E SULLA FLACCA DOVE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI SPERLONGA. RICORDIAMO CHE FINO ALLE 16:00 È IN VIGORE IL DIVIETO DI CIRCOLazioNE PER I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE. A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLazioNE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 Roma-BRACCIANO-VITERBO. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 09:30 - PASSIAMO DUNQUE AGLI EVENTI A TARQUINIA IN PIENO SVOLGIMENTO LA 18ESIMA EDIZONE DEL DIVINO ETRUSCO, LA RASSEGNA CHE PERMETTE AGLI APPASSIONATI DI SCOPRIRE E APPREZZARE VERE E PROPRIE ECCELLENZE IN AMBITO VITIVICINOLO E DI VIVERE, AL CONTEMPO, SERATE ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO CON SPETTACOLI, CONCERTI E INIZIATIVE ENOGASTRONOMICHE. ASTRALSPA. APPUNTAMENTO FINO A DOMANI DOMENICA 25 E ANCORA DA GIOVEDI’ 29 A SABATO 31 AGOSTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 08:30 - 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IL TRAFFICO SI MANTIENE SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLAZIONI. INOLTRE, MOMENTANEAMENTE CHIUSE ANCHE LE STAZIONI DI OTTAVIANO, SPAGNA E FURIO CAMILLO; LA RIAPERTURA È PREVISTA RISPETTIVAMENTE IL 9 SETTEMBRE, IL 3 OTTOBRE E IL 6 NOVEMBRE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 07:30 - DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLAZIONI. PER TUTTI I DETTAGLI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA. PER QUANTO CONCERNE INVECE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO IN CORSO I LAVORI DI RINNOVO INTEGRALE DEI BINARI; FINO AL 25 AGOSTO IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI. romadailynews
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