Tv Bellocchio porta sullo schermo la vicenda di Enzo Tortora | via al casting in Sardegna

(Di sabato 24 agosto 2024) Entra nel vivo il progetto del regista Marcodirelaumana di. Si sono aperti, infatti, ion line per l’imnte serie televisiva Rai, ambientata negli anni ’80, dal titolo “Portobello”. Prodotta da Our Films Spa e Kavac Film S.r.l, la fiction, che avrà la regia di, sarà girata in parte in. Il progetto è assistito sin dai suoi primi passi nel mese di aprile 2024 dalla FondazioneFilm Commission. Proprio quest’ultima fa sapere che si ricercano, esclusivamente nell’isola, numerosissime persone che saranno selezionate per lavorare nelle scene della serie TV. Verranno impiegate per ogni giornata di riprese più di un centinaio di figurazioni (generici) e tante figurazioni speciali.