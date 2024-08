Paolo Ziliani attacca la Juventus | lo strano caso Iling Junior i sospetti sull’affare

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 24 agosto 2024)non si risparmia e l’ultimo post pubblicato sul profilo X ha scatenato tantissimi commenti. Il riferimento è all’operazione. L’esterno era rientrato nell’operazione con l’Aston Villa con Douglas Luiz e Berrenechea ma adesso è stato subito ceduto dagli inglesi in prestito al Bologna. Il giornalista ha alimentato i: “lodijr. ceduto all’Aston Villa per fare plusvalenza (fittizia) e subito rientrato in Italia in prestito al Bologna. Quando il 30 giugno laperfezionò l’affare Douglas Luiz inserendo a conguagliojr. e Barrenechea, sulla ridicolaggine dell’operazione (e il suo vero fine) avevo scritto un articolo. Molti mi chiedono un commento sullodijr.