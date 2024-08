Meteo | fine settimana ancora torrido ma poi la situazione cambia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 24 agosto 2024) Caldo Intenso nel Weekend Ilin arrivo sarà caratterizzato da un’ondata di caldo intenso e afa a causa dell’anticiclone africano che continua a dominare la penisola. Sia sabato che domenica, il sole e il caldo saranno i protagonisti principali, con temperature diurne che toccheranno punte di 35-37°C in molte regioni del Centro-Sud, come Umbria, Lazio e Marche. In Sardegna e sulle coste ioniche della Basilicata, in Puglia e in Sicilia, i termometri potrebbero segnare 38°C nelle zone interne. Possibili Temporali Domenica Sera Nonostante il predominio del caldo, larologica inizierà are già domenica. A partire dal Nord, la pressione atmosferica comincerà a diminuire, favorendo lo sviluppo di temporali, soprattutto sulle Alpi del Triveneto.