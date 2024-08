L’esordio in trasferta è da far tremare i polsi In 600 a tifare Rozzio e compagni a ’Marassi’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) A ‘Marassi’ contro una nobile del calcio italiano che si è mossa sul mercato per tornare il prima possibile in Serie A; comprando Coda e Tutino, di fatto il meglio del meglio dell’ultimo campionato. Il bomber ex Cremonese è il sicario ormai ‘storico’ della Reggiana (7 gol e 3 assist nelle ultime 4 sfide contro i granata) mentre l’ex Cosenza è reduce da una stagione da 21 gol in 36 presenze. La Sampdoria di mister Pirlo, pur priva della freccia mancina Ioannou (squalificato, rosso nella prima col Frosinone finita 2 a 2) in questo momento è di un altro pianeta rispetto ai ragazzi di Viali che devono stringere i denti e conoscersi meglio. In attesa che arrivino rinforzi sia in difesa che in attacco. Se l’autogol dello sfortunato Meroni avrà lasciato scorie oppure compattato ancor di più il gruppo lo scopriremo dalle 20,30 in poi.