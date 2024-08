Inter-Lecce la probabile formazione | Zielinski scalpita ma Inzaghi sembra fermo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024)sarà la seconda gara della stagione di Serie A 2024-2025. I nerazzurri cambieranno, sia per volontà propria che per ragioni di forza maggiore, vari 11 rispetto alla sfida con il Grifone. Ma ciò non varrà per Mkhitaryan. LA SFIDA –è già Mehdi Taremi-mania. I nerazzurri potranno per la prima volta contare sul calciatore iraniano dal primo minuto di una sfida di Serie A. L’assenza di Lautaro Martinez, dovuta principalmente a motivi di carattere precauzionale, potrebbe essere affrontata in maniera più leggera rispetto al passato proprio grazie alla presenza dell’ex Porto. Taremi, d’altronde, è stato acquistato proprio per garantire al tecnico Simoneuna rosa profonda e ampia così come da lui richiesto.