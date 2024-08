Inter-Lecce Inzaghi senza Lautaro Martinez! Le formazioni ufficiali

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024)in programma oggi a San Siro alle 20:45, è la gara valida per la seconda giornata di Serie A per la squadra allenata da Simone. Il tecnico nerazzurro, rispetto la sfida contro il Genoa, ha effettuato due cambi più uno forzato. DUE CAMBI – Dopo il pareggio per 2-2 in casa del Genoa nella prima giornata di campionato, l’di Simoneè pronta a tornare in campo per la seconda giornata della Serie A, con la prima sfida casalinga della stagione. Simoneha deciso di apportare alcune modifiche alla formazione titolare rispetto alla gara di esordio. Il primo cambiamento riguarda la difesa, dove Benjamin Pavard farà il suo debutto sulla fascia destra al posto di Yann Bisseck. Nessun cambio sulla fascia destra, riconfermato Matteo Darmian e panchina per Denzel Dumfries. TERZO FORZATO – Il secondo cambio, questa volta forzato, riguarda l’attacco.