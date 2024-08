Da me uomini ultramilionari pronti a pagare 350mila euro per incontrare l’anima gemella Il segreto? Niente app ci penso io | la missione di Miss Maxion

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Basta app e basta siti vari. Persi torna alla conoscenza “in presenza”. Proprio come una volta. Sembra un concetto banale? Evidentemente no, per moltissimi e anche perricchissimi che per molteplici impegni di lavoro, non hanno tempo da perdere sulle varie app di appuntamenti. Idee chiare e pochi fronzoli. Per risolvere questo “problema sentimentale” è intervenuta Christiana. “algoritmi – ha affermato – né app. Organizzo tutto io. I miei clienti pagano fino aper i miei servizi di incontri sentimentali. È un piccolo prezzo daper scegliere il partner giusto alla prima occasione”. L'articolo “Da meper. Ilapp, ciio”: ladiproviene da Il Fatto Quotidiano.