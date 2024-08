Baseball | rivoluzione per gli Europei 2025 Ecco la sede e il nuovo format

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) La rassegna continentale della. Potrebbe essere questo il modo più congegnale per descrivere i Campionatidiche, adesso finalmente è ufficiale, si svolgeranno nei Paesi Bassi, precisamente a Rotterdam, dal 20 al 27 settembre del prossimo anno, presso il Neptunus Familiestadion. Dopo tre edizioni, la WBSC ha deciso di apporre delle modifiche sostanziali alla competizione, stravolgendo l’intera struttura del Torneo. Si passerà infatti da due gironi da otto squadre a quattro gironi composti da quattro team. Le migliori otto formazioni dell’Europeo 2023 verranno collocate nei raggruppamenti A e B: un modo per consentire alle squadre che provengono dal basso di provare a conquistare comunque un posto in finale, modus operandi che ricalca di fatto quello della Serie A nostrana.