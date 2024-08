Vuelta 2024 tappa 7 | doppietta di Van Aert Ordine d' arrivo e classifica generale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Cordoba (Spagna), 23 agosto- La7 dellaporta la carovana da Archidona a Cordoba dopo 180,5 km. L'nella cosiddetta città più calda d'Europa non delude le aspettative sia dal punto di vista climatico sia per lo spettacolo, che non manca né in cima all'unica salita di giornata né all': rispettivamente fanno festa Primoz Roglic, che rosicchia 6'' di abbuono a Ben O'Connor, ancora saldamente in maglia rossa, e Wout Van, che firma la suasfruttando anche l'assenza nella volata finale di Kaden Groves, caduto sullo scollinamento per una distrazione. Non se la passa benissimo neanche Florian Lipowitz, che perde terreno sull'Alto del 14%, riconsegnando la maglia bianca ad Antonio Tiberi. La8, la Ubeda-Cazorla di 159 km, proporrà 2 GPM, tra i quali quello di terza categoria che conduce all'e che lascia aperti diversi scenari.