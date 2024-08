Vedo il M5s come una tribù | da buono stregone Grillo si sente minacciato dal cambiamento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) di Alessio Andreoli Sta facendo notizia, giustamente, il dibattito interno al M5Stelle in particolare le affermazioni del suo fondatore e garante Beppe, affermazioni in evidente contrasto con quanto vorrebbe Giuseppe Conte. Premetto che non sono iscritto al Movimento, non ho tessere e da avente diritto al voto ad ogni elezione ho sempre cercato di dare il mio voto a chi dava l’impressione di volere un’Italia moderna, civile, giusta, democratica, una società aperta e non mi sono mai fatto trascinare dal fanatismo politico o dagli altisonanti discorsi che parlano alla pancia di noi elettori cosìaborrisco gli slogan preconfezionati.