Riforma cittadinanza Bonaccini apre | Subito un tavolo Pd-Fi E i forzisti ribattono alla Lega con un video di Berlusconi favorevole allo ius scholae – Il video

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il tema dellacontinua a dividere la politica. Per il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani «l’Italia è matura» per lo ius. Ma all’apertura del forzista è seguito il «no» della, con l’altro vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che continua a ribadire da giorni la sua contrarietàmodifica della legge del 1992. «Non è una priorità», il commento del segretario leghista. Chi non è intervenuta sulla questione è la premier Giorgia Meloni, ci hanno però pensato i (suoi) ministri di Fratelli d’Italia a dire la loro sulladella. Se per il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi «la discussione va fatta», per quello dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida «le norme sono adeguate, non c’è alcuna necessità di cambiarle», ha detto al Meeting di Rimini.