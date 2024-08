Molla tutto e va ad allevare capre nel Cilento | storia della giornalista che ha aperto una bottega gourmet

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 23 agosto 2024) Chi scrive di cibo è spesso tentato di capire cosa si prova a stare «dall’altra parte»: Annacarla Tredici,enogastronomica e grande appassionata di vini, quel cambio vita l’ha fatto davvero. Dapprima con l’azienda agricola, Tenuta Principe Mazzacane, aperta nel 2019 a Omignano, e poi con Gustophia Dispensa Popolare,e sopratpunto di incontro per tutti i golosi del, che qui possono fare incetta di delizie del territorio e non solo. Lache ha salvato la capra di razza cilentana Protagonisti sono i formaggi fatti in casa a base di latte di capra, ma non uno qualsiasi: insieme all’Istituto di Alta Cultura Fondazione Giambattista Vico, Annacarla ha ideato il progetto Vis Capra per salvaguardare l'antica razza cilentana, simbolozona.