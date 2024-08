LIVE – Spal-Ascoli Serie C 2024 2025 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ladi, match valido per la prima giornata della. Si inaugura il campionato della Lega Pro ed è proprio questa la prima partita che si giocherà in assoluto, visto che il calcio d’inizio è anticipato di tre quarti d’ora rispetto allo standard e gli emiliani e i marchigiani, due big di questo girone B del centro Italia, sono chiamate a scendere in campo allo stadio Mazza alle ore 20 di venerdì 23 agosto. Chi riuscirà ad avere la meglio? Lo scopriremo assieme. LADISportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con lascritta in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHore 20) SportFace.