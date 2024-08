Legnano il locale Punta Cana chiuso per spaccio e risse | è frequentato da pregiudicati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024), violenza. Tutto di casa al bar “” di, motivo per cui il questore di Milano, Bruno Megale. ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza, che è stata notificata giovedì dagli agenti del Commissariato. Tra giugno e luglio, ilè risultato essereda persone con precedenti di polizia, in particolare per, reati contro il patrimonio, rissa, lesioni personali e oltraggio a pubblico ufficiale. Lo scorso giugno i poliziotti sono intervenuti un'aggressione nel corso della quale due uomini sono stati picchiati da alcuni clienti. Alcuni giorni dopo, gli agenti hanno notato davanti aldue clienti seduti ai tavolini del dehor esterno che continuavano a bere oltre l'orario di chiusura.