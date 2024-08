Latina-Casertana oggi in tv | canale orario e streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) Alle 20:45 di, venerdì 23 agostoscenderanno in campo in occasione della prima giornata del girone C di. L’arbitro sarà Samuele Andreano di Prato. Assistenti Pio Carlo Cataneo di Fa ed Emanuele Fumarulo di Barletta, mentre il quarto ufficiale sarà Mario Leone di Avezzano. Si tratta del terzo precedente tra le due squadre. Ilha vinto 1-0 il 4 ottobre del 2023 in Coppa ItaliaC, ma non è andata oltre l’1-1 nei due incroci in campionato. “Ilha tanti buoni giocatori – ha detto il tecnico della, Iori in conferenza – noi finora anche se numericamente non completi, abbiamo fatto intravedere buone cose”. Quale sarà il risultato finale? Potrete seguire laC su Sky Sport, che trasmette 1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione.